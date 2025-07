De Pascale ‘benedice’ l’accordo con l’Ue

L’accordo tra San Marino e l’Unione Europea rappresenta un traguardo fondamentale, un passo storico che va oltre gli aspetti tecnici e giuridici, assumendo una forte valenza politica. Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, sottolinea come questo patto porti benefici concreti per tutti, con l’Emilia-Romagna pronta a sostenere con convinzione questa importante evoluzione. Un capitolo nuovo di collaborazione e crescita si apre...

"L'accordo di associazione fra Unione Europea e San Marino è un beneficio per tutti". Ma anche "un passaggio storico, non solo tecnico o giuridico, ma profondamente politico". Lo dice, in una lettera inviata al Sole 24 Ore, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. L'Emilia-Romagna, assicura il presidente, sarà al fianco della Repubblica del Titano per "sostenere con convinzione questo percorso". Si tratta, secondo de Pascale, di "un modello di integrazione virtuoso e lungimirante, rispettoso delle specificità, e che porta con sé benefici reali: per i cittadini sammarinesi, per i tanti emiliano-romagnoli che vivono e lavorano a San Marino, per l'Italia che condivide i confini con un vicino pienamente integrato nel quadro normativo europeo con cui rafforzare politiche e sinergie economiche, e per l'intera Europa, che guadagna un partner affidabile".