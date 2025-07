La parità fa passi avanti | Ma la vetta è lontana

Nonostante i progressi concreti, come l’aumento delle professoresse ordinarie e le iscrizioni femminili nei corsi scientifici, la vetta della parità di genere nelle università italiane rimane ancora lontana. Il Bilancio di Genere 2023-2024 dell’Università di Pisa evidenzia un cammino in crescita, ma segnala che c’è ancora molto da fare per raggiungere un equilibrio totale. La sfida continua: ogni passo avanti conta verso un futuro più equo e inclusivo.

di Mario Ferrari Cresce il numero di professoresse ordinarie, aumentano le iscrizioni femminili nei corsi scientifici e migliora l'accesso delle donne ai ruoli apicali: sono questi alcuni dei segnali positivi emersi dal Bilancio di Genere 2023-2024 dell'Università di Pisa, che conferma un trend di avanzamento nella parità tra i generi. Nel dettaglio, le docenti ordinarie sono passate dal 23,59% del 2022 al 25,50% nel 2023. Diminuiscono anche le barriere che ostacolano le donne nella carriera accademica: l'indicatore che misura queste difficoltà è sceso da 1,52 a 1,43, in linea con la media nazionale.

