un mito oscuro tra i misteri della guerra fredda

Un mito oscuro si cela tra i misteri della guerra fredda, un segreto che ha attraversato secoli e rivoluzioni. Marija Novak, con un gesto consueto ma carico di significato, si appresta a svelare una verità nascosta, un legame insospettato tra le epoche e i poteri che hanno plasmato il nostro mondo. La sua narrazione ci conduce tra antiche alleanze e moderni intrighi, dimostrando che la storia è spesso più affascinante e complessa di quanto sembri.

(.) Marija Novak si tolse gli occhiali, si spostò il ciuffo dagli occhi col suo gesto automatico al rallentatore e iniziò la sua storia. Da molto lontano. "L’Ordine del Drago fu istituito nel 1387 da Sigismondo di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, come nuovo strumento politico-militare per combattere l’avanzata ottomana nei Carpazi e nei Balcani. Era un Ordine cavalleresco nato per rafforzare la Chiesa di Roma, distruggere l’eresia hussita e soprattutto contenere il potere dell’Impero ottomano." "Chi erano gli hussiti?" chiese Montecchi. "Seguaci di movimenti cristiani riformatori che nacquero in Boemia nel quindicesimo secolo e sostenitori delle idee del teologo boemo Jan Hus, che per questo finì sul rogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net