Sicurezza e maggiore controllo del territorio in un periodo, l’estate, ricco di eventi e manifestazioni all’aperto. A Capannori è partito il servizio notturno della polizia municipale promosso dall’amministrazione comunale. Il servizio si svolge per tre sere a settimana. Una pattuglia con tre agenti a bordo presta servizio dalle 19 all’una. Ciò dal giovedì al sabato fino alla fine di settembre. L’attività principale svolta è il controllo della viabilità, e in particolare, quello delle strade più transitate, per prevenire soprattutto il fenomeno dell’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, utilizzando i vari strumenti a disposizione: etilometro, telelaser e le telecamere che l’amministrazione comunale ha posizionato sulle principali arterie del territorio, che consentono di individuare mezzi senza copertura assicurativa o revisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate sicura a Capannori. Municipale anche di notte fino alla fine di settembre

