PSVITA Perfect Dark 1.2 sbarca su PS Vita | il ritorno di un mito in versione portatile

Il ritorno di un classico leggendario torna a vivere sulle console portatili. Perfect Dark, il celebre sparatutto in prima persona sviluppato da Rare, sbarca su PS Vita grazie all’ingegno di Rinnegatamante e fgsfds, portando l’esperienza originale in una veste ottimizzata e ricca di nuove funzionalità. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming di rivivere questa avventura senza compromessi, ovunque si trovino. Se sei un fan di titoli iconici, non puoi perdere questa straordinaria versione portatile.

La leggendaria esperienza di Perfect Dark, il celebre sparatutto in prima persona sviluppato da Rare per Nintendo 64, arriva su PlayStation Vita grazie al talento di Rinnegatamante e fgsfds! Questo porting si basa sul lavoro di decompilazione del gioco originale, offrendo una versione ottimizzata per la portatile Sony con prestazioni migliorate e nuove funzionalità. Cos’è Perfect Dark?. Pubblicato nel 2000, Perfect Dark è un FPS ambientato in un futuro cyberpunk, dove impersoniamo Joanna Dark, un’agente del Carrington Institute alle prese con un complotto extraterrestre orchestrato dalla malvagia corporazione dataDyne. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

