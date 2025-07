Morte di Rossi l’audizione | Quella sera uscendo non ci fermò nessuno

La tragica scomparsa di David Rossi, all’epoca responsabile della comunicazione Mps, continua a sollevare interrogativi e supposizioni. Le recenti dichiarazioni di Massimiliano Bonfiglio, ex dirigente di Ernst & Young, hanno riacceso il dibattito, rivelando dettagli sorprendenti sulla serata fatale e sulla dinamica degli eventi. In questo contesto, è fondamentale approfondire ogni elemento per fare luce su una tragedia che ancora oggi inquieta l’opinione pubblica e le istituzioni.

"Escludo che ci abbiano fermato, né gli uscieri, né qualcun altro", le parole di Massimiliano Bonfiglio, già dirigente di Ernst & Young. Responsabile, all'epoca in cui morì David Rossi, manager della comunicazione Mps volato dalla finestra il 6 marzo 2013, del team di revisori contabili che svolse attività di controllo sui conti del Monte. Bonfiglio ha spiegato al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di Rossi, Gianluca Vinci, che se ne è occupato dal 2011 al 2016. E che "effettivamente eravamo presenti in banca con il nostro team e anche il giorno in cui sono avvenuti i fatti.

