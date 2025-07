Navette gratuite Il servizio attivo per tutta l’estate

navette gratuite saranno attive per tutta l'estate, offrendo un aiuto prezioso a chi deve raggiungere studi medici, il mercato del giovedì o sbrigare commissioni senza mezzi propri. Il Comune di Altopascio, anche per il 2025, conferma il suo impegno a facilitare gli spostamenti di anziani e cittadini fragili. Fino al 13 settembre, nonostante la chiusura delle scuole, le navette continueranno a garantire un servizio essenziale e accessibile a tutti.

