I teatri del mondo arrivano a Monte Urano, confermando una tradizione ormai consolidata e amata da intere generazioni. Il Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi, con la sua anteprima monturanese, apre le porte a spettacoli straordinari che incantano i più piccoli e le loro famiglie. Questa manifestazione, diretta con passione da Oberdan Cesanelli, promette anche quest’anno un’esperienza magica e coinvolgente, portando il teatro tra le strade e i cuori di tutti. E quest’anno, non sarà diverso: aspettiamoci sorprese e meraviglie in ogni scena.

Si conferma una tradizione ben collaudata quella che vede aprire il Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi, un appuntamento irrinunciabile per i piĂą piccoli, con il cuore a Porto Sant'Elpidio ma ormai con tantissime diramazioni in vari comuni, da una tre giorni di spettacoli a Monte Urano denominata Teatri del Mondo. Anteprima monturanese che ormai va avanti da otto anni per il festival voluto e diretto da Oberdan Cesanelli, che porterĂ nel cuore di Monte Urano le rappresentazioni teatrali per i piĂą piccoli. A dire il vero il debutto sarebbe dovuto avvenire martedì sera con i primi due spettacoli in programma nel format abituale per ogni serata: primo appuntamento alle 18.