Case popolari il 30% non paga Persi dodici milioni in un anno

I casi di morosità nelle case popolari raggiungono vette preoccupanti, con dodici milioni di euro non riscossi in un solo anno e il 30% degli inquilini in ritardo nei pagamenti. Ater Umbria si appresta a una nuova fase di rinnovamento, puntando su sostenibilità e riqualificazione urbana. Tuttavia, le sfide sono molte: come affrontare efficacemente questa crisi e garantire un diritto alla casa per tutti?

Dodici milioni di euro non riscossi, due in più rispetto all’anno scorso. Con il 30 per cento di inquilini morosi. Ater Umbria, l’Agenzia regionale che si occupa di edilizia residenziale pubblica, si avvia verso una nuova fase con una nuova governance, frutto di una visione condivisa con la Regione, che vede tra i temi principali il diritto alla casa, la sostenibilità e la riqualificazione urbana. Ma i problemi non mancano. Ieri la nuova missione è stata illustrata dal nuovo presidente Federico Santi, nella sede perugina di Ater, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche della Casa, Fabio Barcaioli, di Chiara Fioroni, membro del Cda e dei funzionari e dirigenti dell’Azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari, il 30% non paga. Persi dodici milioni in un anno

