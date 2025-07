Città Europea dello Sport Perugia si candida | Capitale nel 2028

Perugia si candida a diventare la "European City of Sport 2028", un prestigioso riconoscimento promosso da Aces Europe. Questa iniziativa sottolinea il ruolo dello sport come motore di inclusione, salute e benessere per i cittadini. La candidatura, approvata dalla Giunta comunale, rappresenta un passo importante nel rafforzare le politiche sportive e sociali della città, che si impegna a promuovere uno stile di vita attivo e partecipativo per tutti.

La Giunta comunale ha approvato la delibera per la candidatura ufficiale della città a “ European City of Sport 2028 ”, un riconoscimento promosso da Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che valorizza i Comuni con più di 25.000 abitanti impegnati nella promozione dello sport come strumento di inclusione, salute e qualità della vita. "L’iniziativa rappresenta un tassello strategico delle politiche sportive e sociali dell’amministrazione – si legge nell’atto –, che ha da tempo identificato nello sport uno dei pilastri del benessere civico e della coesione territoriale. Con lo slogan “ Perugia 2028 – Dove lo sport è casa, radici e futuro ”, la candidatura intende esprimere "una visione integrata che guarda al movimento, all’educazione e alla partecipazione come strumenti di crescita individuale e collettiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Città Europea dello Sport . Perugia si candida: "Capitale nel 2028"

