Il sessantottino del vino Investe sul naturale nei vigneti di Bolgheri | Rivoluzione tra i filari

Nel cuore di Bolgheri, dove i grandi vini sono di casa, nasce una rivoluzione silenziosa ma potente: il "sessantottino" del vino, Matteo Niccolai, si impegna a portare il naturale tra i filari. Con un approccio ostinato e passione autentica, coltiva vigneti che sfidano le convenzioni, dimostrando che il futuro del vino può essere sostenibile, genuino e di alta qualità. Un viaggio tra tradizione e innovazione che sta cambiando le regole del gioco.

di Carlo Venturini Matteo Niccolai si definisce un vignaiolo ostinato, è il "sessantottino" del vino. La sua rivoluzione? Da pisano, fare il vino naturale in quel di Bolgheri, la zona livornese consacrata a vini che scalano le classifiche delle riviste specializzate e che gareggiano nel prezzo e nel gusto coi blasonatissimi bordolesi. Dove sono le vigne e che vitigni coltiva? "Al momento dispongo di circa 1,3 ettari suddivisi in 5 diverse parcelle. Due si trovano in zona RenaioneFornacelle: sono vigne molto vecchie, di più di 60 anni, ed infatti vi si trovano le varietà più tradizionali di toscana ossia trebbiano, malvasia, sangiovese, ciliegiolo oltre a merlot, syrah e cabernet. 🔗 Leggi su Lanazione.it