Giorgio Armani Privé Velluto seta cristallo | il nero diventa sinfonia

Giorgio Armani Privé torna a Milano, lasciando alle spalle vent’anni di emozioni parigine. La sua passione e dedizione traspaiono nelle parole, rivelando un uomo che, pur convalescente, si prende cura di sé e delle sue creazioni con la stessa saggezza che ha costruito il suo impero. In questa nuova fase, il suo stile diventa una sinfonia di velluto, seta e cristallo, dove il nero si trasforma in poesia.

"In vent’anni di Privé, è la prima volta che non sono a Parigi. Durante questi viaggi respiravo l’energia della città, mi caricavo dell’adrenalina delle prove. Tutto questo mi manca, non lo nego". Parole che svelano l’emozione dietro la disciplina di ferro. Ma Giorgio Armani, convalescente nella quiete milanese, sa anche prendersi cura di sé con la stessa saggezza con cui cura le sue collezioni: "So di poter contare su mani e menti capaci, al mio fianco da sempre", aggiunge, riconoscendo il valore della sua squadra affiatata. E così, assente giustificato anche se controvoglia ("ho seguito il consiglio dei medici di prolungare il riposo, sebbene mi sentissi pronto a partire"), da remoto dirige impeccabilmente la sfilata Armani Privé nel suo Palazzo in Rue François Premier per l’a-i 2025-26, tutta devota al nero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net