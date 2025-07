ursula non trema e torna la maggioranza venezuela ecr serra le file a napoli

Ursula von der Leyen si mostra impassibile mentre la maggioranza in Venezuela e Napoli si riorganizza. Due storie, due visioni: da un lato, l'audace fermezza di Bruxelles di fronte alla mozione di censura al Parlamento di Strasburgo; dall'altro, le alleanze e le tensioni che si tessono intorno a questa intricata partita politica. Scopriamo come i dettagli svelano le strategie nascoste dei protagonisti di questa complessa scena internazionale.

I dettagli contano. E raccontano due diverse storie. La prima è che, nonostante la mozione di censura che domani sarĂ al voto del Parlamento di Strasburgo, Ursula von der Leyen non pare preoccuparsi troppo dei patemi dei Socialisti. E questo nonostante S&D ipotizzi l'astensione alla sfiducia, proposta da un pezzo dei conservatori di Ecr (i romeni di Aur e poi i polacchi di Pis, ma non Fdi) e sostenuta dai Patriots (il gruppo sovranista dove militano Lega, Rassemblement national di Marine Le Pen e Fidesz di Viktor Orbán) e da Esn (a cui aderiscono i criptonazisti tedeschi di Afd). Un posizionamento solo politico quello dei Socialisti, perchĂ© è impensabile che - come richiede il regolamento - i due terzi dei presenti al voto si esprimano contro von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it