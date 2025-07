Comunità alloggio e Casa della comunità A Voltana presentato il progetto

Un passo avanti verso il benessere della nostra comunità: a Voltana è stato presentato il progetto per la nuova Casa della Comunità e la Comunità Alloggio per anziani parzialmente autosufficienti. Un'iniziativa che promette di rafforzare il sostegno e l'assistenza, coinvolgendo figure di primo piano come la sindaca Elena Zannoni e l’amministratrice Emanuela Giangrandi. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante novità destinata a migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini.

È stato presentato alla Consulta di decentramento di Voltana il progetto di massima per la nuova Casa della comunità e la nuova Comunità alloggio per anziani parzialmente autosufficienti. Erano presenti la sindaca di Lugo Elena Zannoni, l'amministratrice unica dell'Asp Emanuela Giangrandi e i progettisti, gli ingegneri Giovanni Casadio e Davide Giovannini. "Il progetto – si legge nella nota –, elaborato dall'Asp dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Lugo e con il distretto sanitario dell'Ausl, prevede la costruzione della nuova Casa della Comunità con un incremento di locali e spazi rispetto alla sistemazione odierna.

