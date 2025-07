Dipinto messo in sicurezza Restauro conservativo dell’edicola sacra

Iniziano i lavori di restauro conservativo dell’edicola sacra dedicata alla Madonna in piazza del Santuario a Soccorso di Magione, un importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio locale. Grazie all’impegno del circolo Arci e alla generosità di famiglie e aziende del territorio, il dipinto ora sarà messo in sicurezza per preservare la sua storia e spiritualità. Un esempio di comunità che unisce le forze per custodire le proprie radici.

Sono partiti in questi giorni i lavori di restauro conservativo dell’ edicola sacra dedicata alla Madonna in piazza del Santuario a Soccorso di Magione. Un’operazione di messa in sicurezza del dipinto, inserito in un’edicola muraria, fortemente voluta dal locale circolo Arci, impegnato da mesi in una raccolta fondi che ha coinvolto famiglie e aziende locali. Alle risorse derivanti dalla sottoscrizione pubblica si è di recente aggiunto il sostegno della Fondazione Perugia, già in passato protagonista di diversi restauri effettuati all’interno della chiesa del paese. Realizzata in una nicchia scavata sulla facciata di uno degli edifici storici più belli della frazione di Magione, la pittura è una copia in misure ridotte di “Maria che accoglie il popolo sotto il suo manto“, preziosa opera settecentesca presente nel Santuario di Soccorso sopra all’altare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dipinto messo in sicurezza. Restauro conservativo dell’edicola sacra

In questa notizia si parla di: edicola - dipinto - sicurezza - restauro

Dipinto messo in sicurezza. Restauro conservativo dell’edicola sacra.

Soccorso di Magione, al via il restauro dell’edicola dedicata alla Madonna - Sono partiti in questi giorni i lavori di restauro conservativo dell’edicola sacra dedicata alla Madonna in piazza del Santuario a Soccorso di Magione. Lo riporta umbria24.it

Edicola di Sant’Erasmo Ok al progetto di restauro - Il Giorno - Edicola di Sant’Erasmo Ok al progetto di restauro La Sovrintendenza approva lo studio di Christian Campanella del Politecnico ... Segnala ilgiorno.it