Assistenti familiari Un corso di 140 ore

Sei interessato a fare la differenza nella vita degli altri? A settembre, l’Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza lancia un corso di 140 ore per assistenti familiari, dedicato a chi desidera acquisire competenze fondamentali per supportare e accudire persone autosufficienti a domicilio. Un’opportunità unica per trasformare passione in professionalità, con conoscenze e abilità riconosciute nel settore. Non perdere questa occasione di crescita: il futuro ti aspetta!

Prende il via a settembre il corso per assistente a domicilio promosso dall’Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza. Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le abilità necessarie per svolgere attività di supporto e accudimento a persone autosufficienti a domicilio. Il corso, della durata di 140 ore, si terrà da settembre a dicembre, con lezioni 3 giorni a settimana dalle 9 alle 13. Conoscenze e abilità riconosciute: elementi di educazione alla salute e pronto soccorso, elementi di psicologia dell’anziano, modelli organizzativi dei servizi sociali, tecniche di gestione della relazione di aiuto, caratteristiche psicofisiche di persone con diversi livelli di autosufficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assistenti familiari. Un corso di 140 ore

