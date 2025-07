Orrido di Botri La Riserva riapre e passa al Comune

L’Orrido di Botri, meravigliosa riserva di biodiversità, riapre al pubblico e si affida ora al Comune di Bagni di Lucca per una gestione più approfondita. Dopo l’inaugurazione ufficiale di ieri, questa splendida area naturale sarà accessibile a tutti in modo completo, offrendo un’esperienza unica immersi in paesaggi mozzafiato. La rinascita dell’Orrido segna un importante passo verso la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, pronto a sorprenderti ancora di più nella prossima...

Inaugurata ufficialmente ieri l’apertura della Riserva dell’Orrido di Botri, uno scrigno di biodiversità da tutelare e valorizzare la cui gestione da oggi è stata affidata direttamente al comune di Bagni di Lucca, in virtù di un accordo intercorso fra la locale amministrazione comunale e il comando dei Carabinieri della Biodiversità di Roma. La fruizione della Riserva, fino a ieri aperta solo parzialmente, andrà a pieno regime dalla prossima settimana con disponibilità quotidiana alle visite dalle ore 9 fino alle 15, contingentata a numero 300 di ingressi giornalieri, cadenzati ogni mezz’ora per gruppi di 25 persone con pagamento di un biglietto di ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orrido di Botri. La Riserva riapre e passa al Comune

In questa notizia si parla di: riserva - orrido - botri - comune

Risalita del Canyon dell'Orrido di Botri Vai su Facebook

Orrido di Botri. La Riserva riapre e passa al Comune; L’Orrido di Botri riapre al pubblico; Orrido di Botri, fumata nera: gli accessi restano limitati.

Orrido di Botri. La Riserva riapre e passa al Comune - "Il Canyon dell’Orrido di Botri – ha detto il sindaco Michelini – è un’attrattiva straordinaria, unica in Italia, con caratteristiche di grande biodiversità, che dobbiamo fruire con rispetto e ... Lo riporta lanazione.it

Orrido di Botri, nuovo accordo per la gestione fra Comune e Carabinieri per la biodiversità nel segno di ambiente e sicurezza - Le visite riaprono dal 12 luglio con accesso all'oasi regolato in modo rigoroso. luccaindiretta.it scrive