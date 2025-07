PS3 TMDB Generator e Database | Uno Strumento per Preservare la Cronologia dei Giochi su PlayStation by LuanTeles

L’universo delle console PlayStation si arricchisce di uno strumento rivoluzionario: il TMDB Generator di LuanTeles. Questo script Python consente di scaricare e conservare facilmente informazioni dettagliate sui giochi PS3, PS2, PS1, PSP e PS Minis direttamente dal database TMDB, utilizzando le TitleID. Un’innovativa risorsa per gli appassionati che desiderano preservare la cronologia dei loro giochi preferiti con precisione e semplicità, assicurando che ogni ricordo rimanga vivo nel tempo.

LuanTeles, sviluppatore e membro attivo della community PSX-Place, ha recentemente condiviso un’interessante risorsa per gli appassionati di console PlayStation: uno script Python che genera e scarica informazioni dal database TMDB (TheMovieDB) per giochi PS3, PS2, PS1, PSP e PS Minis. Cos’è il TMDB Generator?. Questo strumento innovativo permette di: Scaricare informazioni dal database TMDB basandosi su una lista di TitleID. Preservare la scheda “Ultimi Giochi Giocati” nel menu “What’s New” delle console PlayStation. Aggiungere supporto per homebrew games. Generare hash TMDB personalizzati che puntano direttamente ai server Sony. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net