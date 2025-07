Calendario Mondiali tuffi 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

Preparati a vivere un'emozionante estate d'eccezione: dal 24 luglio al 3 agosto, i Mondiali di Tuffi 2025 a Sentosa, Singapore, promettono show ad alta quota e performance mozzafiato. Con protagonisti Elisa Cosetti, Davide Baraldi e Andrea Barnabà , l’Italia si prepara a brillare nelle acrobazie dai 20 e 27 metri. Scopri il calendario completo, gli orari, le gare giorno per giorno e dove seguire tutto in streaming. Un evento da non perdere!

Dal 24 luglio al 3 agosto, se si considerano anche le grandi altezze, terranno banco i Mondiali di tuffi 2025. Parlando delle gare dai 20 metri (donne) e dai 27 metri (uomini), lo scenario sarĂ Sentosa (isola a Singapore), dove assisteremo a evoluzioni incredibili e in cui lo spettacolo sarĂ garantito. Elisa Cosetti, Davide Baraldi e Andrea BarnabĂ terranno alto il vessillo italico. SarĂ , invece, l’OCBC Aquatic Centre la casa dei tuffi nella loro modalitĂ classica e il Bel Paese avrĂ in Chiara Pellacani la Stella Polare della squadra. L’atleta romana, che da tempo si allena negli Stati Uniti, vorrĂ mettersi in evidenza nelle gare da 1m e da 3m, senza dimenticare le prove del sincro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali tuffi 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: giorno - tuffi - mondiali - calendario

Forse sarà il caldo torrido di questi giorni oggi a Torino siamo arrivati a punte di 35 °C (percepiti 38°) ? ogni volta questa afa mi riporta ai Mondiali del 1982 ? eppure cazzarola ho vissuto anche quelli del 2006 come mai del 2006 non ho nostalgia ? Vai su Facebook

Calendario Mondiali tuffi 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming; Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv; Tuffi a Parigi 2024: calendario, orari e formula del torneo.

Mondiali nuoto 2023, il programma completo: calendario e gli italiani in gara a Fukuoka - Fanpage.it - Dal 14 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone) si disputa la 20ª edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto. fanpage.it scrive

Tuffi: Verso i Mondiali Juniores. Convocati e allenamenti - Dal 28 agosto all’8 settembre gli azzurrini dei tuffi saranno a Tucson (Arizona, Usa) per partecipare ai XVIII Campionati Mondiali Juniores. Lo riporta federnuoto.it