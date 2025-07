Mostro la serie tv La prima su Netflix nella notte di Calenzano

Il 22 ottobre segna non solo il decennale dell’arrivo di Netflix in Italia, ma anche il ritorno di una delle storie più oscure e inquietanti: la serie sul Mostro di Firenze. Quella notte, nel 1979, due vite innocenti furono stroncate dalla calibro 22 in un’area isolata di Calenzano, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Un modo per rivivere, seppur in chiave drammatica, un capitolo di cronaca che ancora oggi affascina e inquieta.

di Stefano Brogioni FIRENZE La serie Netflix sul mostro di Firenze uscirà il 22 ottobre, decennale dell’arrivo della piattaforma in Italia. Non è una data qualsiasi neanche per questa storia nera: quella sera, di 44 anni prima, la calibro 22 del serial killer trucidò Susanna Cambi e Stefano Baldi mentre erano appartati in auto nella campagna delle Bartoline, a Calenzano. L’unica, tra le otto coppie sacrificate dal mostro, ad essere ammazzate in autunno. E con il lancio del teaser, diffuso sui canali sociali del colosso Usa, si comincia a intravedere anche qualche dettaglio dell’idea messa in scena dal regista Stefano Sollima, l’autore di altre fortunate serie come Romanzo Criminale o il film Suburra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostro, la serie tv. La "prima" su Netflix nella notte di Calenzano

