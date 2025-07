casa dei bambini investiamo sul futuro

insegnante di grande passione e dedizione, la Ferrati ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molte generazioni. La sua memoria vive ora nella nuova scuola, simbolo di impegno e speranza per il futuro dei nostri bambini, pronti a crescere in un ambiente che valorizza l’autonomia e la creatività . Questa giornata segna un passo importante verso un’educazione sempre più inclusiva e innovativa, perché investire sui più piccoli significa investire sul domani.

Taglio del nastro per la nuova scuola dell'infanzia ad indirizzo montessoriano di via Sant'Andrea a Chiaravalle, inaugurata ieri alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A fare gli onori di casa, alla "Casa dei Bambini", non potevano che essere i "piccoli inquilini". Che hanno accolto il rappresentante del Governo con un canto, prima della cerimonia di intitolazione del plesso ad Anna Maria Ferrati. Maestra e fondatrice di grande livello, all'epoca impegnata nella diffusione del metodo illuminato ideato dalla scienziata e pedagogista Maria Montessori. La scuola è stata demolita e ricostruita nel verde e secondo i piĂą moderni principi.