LIVE Cobolli-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | nulla da perdere bisogna giocarsela senza timori reverenziali

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vi accompagniamo nel cuore pulsante di Wimbledon 2025, dove il sorprendente Flavio Cobolli sfida la leggenda Novak Djokovic in un quarto di finale da ricordare. Un match che promette emozioni forti, senza timori né remore, perché in campo bisogna giocarsela fino in fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale da brividi a Wimbledon 2025 che vede di fronte il sorprendente Flavio COBOLLI opposto al sua maestà Novak DJOKOVIC per un posto in semifinale! Il clamoroso percorso del romano prosegue sul campo più prestigioso del mondo, il Centre Court dell’All England Tennis & Croquet Club, che mai aveva varcato prima. Per a verità , è solo la seconda edizione dello Slam londinese che Cobolli gioca nel tabellone principale, e quest’anno ha letteralmente fatto il botto raggiungendo un insperato ma meraviglioso primo quarto di finale Major. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: nulla da perdere, bisogna giocarsela senza timori reverenziali

