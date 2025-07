ascensore scontro politico su costi e servizi

Il recente scontro politico sull’ascensore inclinato di Piancastagnaio ha riacceso il dibattito tra maggioranza e minoranza. 'Oltre il Ponte' critica i costi e la gestione del progetto, mentre il sindaco Franco Capocchi difende l’opera, evidenziando le sue potenzialità e importanza per il territorio. La vicenda mette in luce tensioni e divergenze che rischiano di dividere ulteriormente la comunità. La questione rimane aperta, lasciando tutti con l’interrogativo: quale sarà il futuro di questa controversa infrastruttura?

Botta e risposta tra il gruppo di minoranza 'Oltre il Ponte' e il sindaco Franco Capocchi dopo la vicenda dell' ascensore rimasto bloccato. "Abbiamo già ribadito nei luoghi opportuni la nostra contrarietà nei confronti dell' ascensore inclinato, un'opera al centro del dibattito politico da tanti anni. Fortemente voluto dalla maggioranza che ha governato Piancastagnaio dal 2014 al 2019 della quale faceva parte l'attuale sindaco in qualità di assessore è entrato in funzione nel 2022 e ultimato nel 2024 con notevoli costi a carico della collettività". "Oggi come negli anni successivi sono previste in bilancio – prosegue la nota di " Oltre il Ponte" – somme destinate alla messa in esercizio dell'opera per un ammontare di 30mila euro annui, che sarà a carico della collettività e che impegnerà l' attuale giunta durante questo mandato a destinare risorse per centocinquantamila euro annui.