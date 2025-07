Controlli dei carabinieri Anche con l’elicottero

Con l’arrivo dell’estate, la sicurezza è al primo posto: i Carabinieri di Viareggio hanno intensificato i controlli, anche con l’ausilio di un elicottero. Un’operazione su larga scala lungo la costa versiliese ha coinvolto dodici pattuglie e due equipaggi, garantendo un controllo capillare tra Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. A...

Con l’avvio della stagione estiva, il Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio ha intensificato i controlli sul territorio, con un’importante operazione condotta lungo la costa versiliese, tra Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L’operazione ha visto l’impiego di dodici pattuglie e due equipaggi della squadra di intervento operativo dislocati strategicamente lungo le principali arterie di comunicazione. A supporto delle attività sul campo, è stato utilizzato l’elicottero AW139 del IV° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, un mezzo all’avanguardia dotato di strumentazione per il monitoraggio a terra, che ha garantito un coordinamento più efficace delle pattuglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli dei carabinieri. Anche con l’elicottero

In questa notizia si parla di: carabinieri - controlli - elicottero - viareggio

Poggioreale, controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari - A Poggioreale, i carabinieri intensificano i controlli nelle palazzine popolari del “Connolo” per contrastare il traffico di droga.

Controlli dei carabinieri. Anche con l’elicottero; Estate blindata in Versilia, Carabinieri in azione; Via all’operazione straordinaria dei Carabinieri per la sicurezza in Versilia.

Controlli dei carabinieri. Anche con l’elicottero - Con l’avvio della stagione estiva, il Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio ha intensificato i controlli sul territorio ... Scrive lanazione.it

Controlli straordinari in Versilia per la stagione estiva, controllati oltre 60 veicoli - Il Comando della Compagnia Carabinieri di Viareggio ha avviato una mirata intensificazione dei servizi di controllo del territorio in vista della stagione ... Secondo gonews.it