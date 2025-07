Quel giorno allo Spazzavento L’ultimo viaggio di Malaparte In Lazzerini la mostra da vedere

In un’estate calda e luminosa, Prato rende omaggio a Curzio Malaparte con una mostra che celebra il suo ultimo viaggio e il suo legame con lo Spazzavento. Un’occasione imperdibile per immergersi nella vita e nelle opere di uno dei più grandi scrittori italiani, rivivendo i momenti più intensi e sorprendenti della sua esistenza. Scopriamo insieme come l’eredità di Malaparte continua a ispirare e affascinare ancora oggi.

Era una calda mattina di luglio. Nel quarto anniversario della morte di Curzio Malaparte Prato esaudiva il suo desiderio: avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per poter sollevare il capo ogni tanto e sputare nella gora fredda del tramontano. Alla vigilia del 68° anniversario della scomparsa del grande scrittore pratese la Lazzerini inaugura la mostra "In alto, a Spazzavento. Il riposo di Curzio Malaparte", nata da un’idea delle giovani studiose Chiara Mannocci e Diletta Pizzicori: raccogliere immagini di quella storica giornata, grazie a un appello alla città. Prato ha risposto alla chiamata e da venerdì la galleria espositiva della biblioteca racconterà il 19 luglio 1961 con quaranta splendide fotografie selezionate fra le tante raccolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quel giorno allo Spazzavento. L’ultimo viaggio di Malaparte. In Lazzerini la mostra da vedere

