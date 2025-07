La Matita sospesa e lo Zaino solidale Due iniziative con un unico obiettivo

La matita sospesa e lo zaino solidale sono due iniziative che uniscono il cuore e l’azione, con un obiettivo comune: garantire a ogni bambino il diritto all’istruzione. Dopo il successo delle prime edizioni, con oltre 1.300 euro raccolti, quest’anno i fondi saranno destinati a buoni acquisto di materiale scolastico del valore di 10 euro ciascuno. I partner sono gli stessi di sempre, pronti a fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro più equo.

L’ultima campanella è suonata, si guarda alla prossima, e torna “Una matita sospesa“, campagna d’acquisto solidale di materiale scolastico a beneficio di famiglie con meno possibilità. Si riparte forti di due prime edizioni di successo: lo scorso anno, infatti, furono raccolti oltre 1.300 euro, quest’anno i fondi saranno destinati a buoni acquisto per materiale scolastico del valore singolo di 10 euro. I “partner“ sono gli stessi degli anni scorsi: Cartoleria “Il Campanile“ di Milena Pisa in via Serbelloni, Cartoleria Rebecca-Perry in via Matteotti. E con la campagna “Matita sospesa“ parte anche l’iniziativa “Zaino solidale“: sarà la Caritas gorgonzolese a raccogliere, al centro di ascolto di via Santi Protaso e Gervaso, cartelle e zaini usati ma in ottime o buone condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Matita sospesa e lo Zaino solidale. Due iniziative con un unico obiettivo

