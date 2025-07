Pronti gli Angeli dell’Aler Supporto per gli inquilini Alloggi sfitti rischio abusivi

In un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza e la trasparenza negli alloggi popolari, emergono gli "angeli dell’aler" pronti a supportare gli inquilini delle case sfitte e a combattere il rischio abusivi. Tuttavia, l’appello di Rosanna Montani rivela una crescente frustrazione per la mancanza di risposte chiare da parte di Aler Lodi-Pavia. La trasparenza e la chiarezza sono fondamentali: è ora di sapere chi sono i nuovi community manager e come verranno tutelati i diritti degli inquilini.

CODOGNO (Lodi) "Vogliamo risposte certe da Aler Lodi-Pavia ": è l’appello di Rosanna Montani, capogruppo della Lista Civica Codogno Insieme 2.0, che denuncia mancanza di trasparenza sull’inserimento di due community manager o “aler’s angel“ tra le case popolari di viale Cairo. Il bando, annunciato il 31 marzo dalla presidente Monica Guarischi, "si è chiuso il 20 maggio dopo due proroghe, ma ad oggi non si conoscono i nomi dei selezionati né se abbiano preso servizio". L’opposizione chiede anche dati sugli alloggi vuoti, mai comunicati nonostante ripetute richieste. A peggiorare il clima, la recente multa collettiva ai residenti per abbandono rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pronti gli “Angeli“ dell’Aler. Supporto per gli inquilini. Alloggi sfitti, rischio abusivi

