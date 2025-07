Fontivegge il riscatto Apre ’Its Academy’ | Simbolo di rinascita

Fontivegge si trasforma: il riscatto urbano prende vita con l'apertura di Its Academy, simbolo di rinascita e opportunità. Un investimento nelle competenze del futuro, risultato di una collaborazione efficace tra pubblico e privato, che inaugura nuovi laboratori dedicati all'information technology e alla cyber security presso l’Ex Scalo Merci. Una giornata storica che segna un passo importante verso un quartiere più vivace e proiettato al domani, dimostrando come l’educazione possa essere il motore del cambiamento.

Un simbolo di rinascita urbana in un quartiere difficile come quello di Fontivegge, un investimento nelle competenze del futuro e un modello efficace di collaborazione tra pubblico e privato: è questo il senso della giornata di inaugurazione dei nuovi laboratori di Its Umbria Academy, che si è tenuta ieri all’Ex Scalo Merci di Fontivegge, sede del nuovo laboratorio dedicato alla information technology e alla cyber security. Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento infrastrutturale reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’inaugurazione sono intervenuti tra gli altri la presidente della Regione, Stefania Proietti, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Alta formazione del Comune di Perugia Andrea Stafisso; Marco Giulietti, Vasco Gargaglia e Nicola Modugno, rispettivamente Presidente, Vice presidente e Direttore di Its Umbria Academy. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fontivegge, il riscatto. Apre ’Its Academy’: "Simbolo di rinascita"

