Christian Brueckner l’uomo sospettato di aver rapito Maddie McCann è pronto a cambiare il suo volto con la chirurgia per fuggire all’estero

“Se fossi in lui, lascerei l’Europa. Magari verso un Paese come il Suriname, che non ha accordi di estradizione”. A parlare è Philipp Marquort, uno degli avvocati di, il principalenel caso della scomparsa di Madeleine. Le sue parole, rilasciate in un’intervista esclusiva al Mirror, gettano una nuova ombra sulla vicenda e rappresentano un duro colpo per i genitori di, Kate e Gerry, un cittadino tedesco attualmente detenuto nel carcere di Sehnde, vicino ad Hannover, sta scontando una condanna a sette anni per lo stupro di una pensionata avvenuto a Praia da Luz, in Algarve, lo stesso luogo da cui la piccolascomparve nel maggio 2007, all’età di quasi quattro anni. Il suo rilascio è previsto per settembre, ma potrebbe beneficiare di uscite in libertà vigilata già nelle prossime settimane.