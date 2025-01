Inter-news.it - Milan, caos prima dell’Inter! Conceicao litiga con un giocatore

Leggi su Inter-news.it

Ilha vinto con il Parma per 3-2 ma ci sono stati strascichi nell’immediato post-partita di San Siro.Sergiodiscute animatamente con un.DISCUSSIONE – Sergioe Davide Calabria si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole nell’immediato post-partita di-Parma. Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 a San Siro con due gol dopo il 90? l’allenatore ha avuto un confronto piuttosto animato con il terzino destro uscitodurante il match. I due, in corsa insieme verso i compagni al centro del campo, sono quasi venuti alle mani dopo delle prime parole che sembravano tranquille. I giocatori delsi sono messi in mezzo e hanno diviso entrambi, che comunque hanno forse qualche problema tra di loro., adesso il derby con l’InterDERBY – Tra una settimana ci sarà il derby con l’Inter e i segnali di oggi non sono solo positivi.