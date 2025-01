.com - Uniqlo veste con i quadri di Picasso

Leggi su .com

L’arte non conosce confini. E quandodecide di vestirsi dei capolavori di Pablo, trasforma un semplice capo d’abbigliamento in un messaggio universale di bellezza e pace. La nuova collezione, lanciata il 13 marzo, è molto più di una linea di t-shirt: è un ponte culturale che collega la creatività dirompente del maestro spagnolo con la sensibilità contemporanea del fashion system.Il progetto PEACE FOR ALL: arte come linguaggio universaleIl cuore pulsante della collezione è la t-shirt dedicata a Bouquet of Peace, un’opera del 1958 carica di significati profondi. Un mazzo di fiori stilizzato, trattenuto da due mani simboliche, racconta una storia di condivisione e fratellanza. I colori primari – giallo, blu e rosso – esplodono in una composizione che trascende ogni barriera: non c’è distinzione di genere, età o origine etnica.