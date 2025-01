Lanazione.it - Torna l’operazione Bufo Bufo, i volontari in strada per salvare i rospi

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Ne sono stati salvati già una cinquantina in due sole sere. Ihanno anticipato i tempi e senza aspettare San Valentino, il mese da loro dedicato all’amore e quando di solito parte la campagna di salvataggio, hanno cominciato la migrazione per riprodursi, complici serate non troppo fredde e molto umide. E così sulle strade sonoti anche idella tredicesima edizione delche hanno il compito di toglierli dalle strade per evitare che vengano investiti dalle auto. “Sarà una campagna impegnativa peril maggior numero di animali possibile tra, rane, tritoni e salamandre - spiega Francesco Cortonesi portavoce del gruppo oltre che attivista di numerose associazioni per i diritti degli animali- ma anche un modo per sensibilizzare i cittadini che tutti gli animali hanno diritto alla vita.