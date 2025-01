Sport.quotidiano.net - Montepremi Australian Open 2025: quanto ha già guadagnato Sinner e quanto può incassare vincendo la finale

Melbourne, 24 gennaio– Jannikcontro Alexander Zverev: è questa ladegli. Il numero 1 del mondo ha conquistato il pass per l’ultimo atto dello Slam di Melbourne grazie alla vittoria con Ben Shelton, mentre il tedesco ha approfittato del ritiro di Novak Djokovic dopo aver vinto il primo set. Lapiù attesa, si affrontano le prime due teste di serie del tabellone, è quindi servita. Perc’è la grande occasione di bissare il successo dello scorso anno e vincere il terzo Major della carriera. epa11849462 Italy's Jannikacknowledges the crowd during the Men's Singles Semifinals match against Ben Shelton of USA at thetennis tournament in Melbourne, Australia, 24 January. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUTrecord Oltre al prestigio di un successo Slam, il vincitore deglisi metterà in tasca anche un bel gruzzolo.