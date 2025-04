Catania picchia la moglie davanti ai figli piccoli | denunciato un 32enne scatta il braccialetto elettronico

32enne originario di Napoli è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato la moglie davanti ai figli di 3 e 8 anni. Per l’uomo, residente a Catania, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. I poliziotti della squadra volanti della questura di Catania sono intervenuti due volte nel giro di poche ore per prestare soccorso alla donna.La lite in casa e la corsa al pronto soccorsoIl primo episodio risale al 18 aprile, quando la donna si è presentata in piena notte al pronto soccorso ancora sotto shock e con il volto che grondava sangue. Agli agenti e al personale medico ha detto di essere stata colpita dal marito con un grosso tubo in plastica dura dopo una lite per la rottura di un flessibile del bagno. La donna ha spiegato di essere riuscita a fuggire e trovare rifugio da un’amica, che l’ha convinta ad andare in ospedale per medicare le numerose lesioni al viso e al collo. Leggi su Open.online Unoriginario di Napoli è statoper maltrattamenti in famiglia dopo averto laaidi 3 e 8 anni. Per l’uomo, residente a, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. I poliziotti della squadra volanti della questura disono intervenuti due volte nel giro di poche ore per prestare soccorso alla donna.La lite in casa e la corsa al pronto soccorsoIl primo episodio risale al 18 aprile, quando la donna si è presentata in piena notte al pronto soccorso ancora sotto shock e con il volto che grondava sangue. Agli agenti e al personale medico ha detto di essere stata colpita dal marito con un grosso tubo in plastica dura dopo una lite per la rottura di un flessibile del bagno. La donna ha spiegato di essere riuscita a fuggire e trovare rifugio da un’amica, che l’ha convinta ad andare in ospedale per medicare le numerose lesioni al viso e al collo.

