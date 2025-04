Parolin prima omelia dopo i funerali | un messaggio per il Conclave

Parolin, Segretario di Stato uscente, nell'omelia della messa del secondo giorno dei Novendiali, rivolgendosi alle centinaia di migliaia di ragazzi presenti in Piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti. Un discorso importante, perché si tratta della prima omelia domenicale in Vaticano dopo la morte di Bergoglio, avvenuta lo scorso Lunedì dell'Angelo, a 7 giorni esatti dall'ultima apparizione pubblica del Pontefice in una piazza gremita, a Pasqua. E perché in qualche modo l'omelia di Parolin, uno dei "papabili" italiani e tra i favoriti per succedere a Francesco al Soglio pontificio, ha un valore politico proprio come il ricordo funebre letto dal cardinale decano Re poche ore fa, alle esequie del Santo Padre. Liberoquotidiano.it - Parolin, prima omelia dopo i funerali: un messaggio per il Conclave Leggi su Liberoquotidiano.it "Un saluto speciale che intende farvi sentire l'abbraccio della Chiesa e l'affetto di Papa Francesco, che avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi". Sono emozionate le parole del cardinale Pietro, Segretario di Stato uscente, nell'della messa del secondo giorno dei Novendiali, rivolgendosi alle centinaia di migliaia di ragazzi presenti in Piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti. Un discorso importante, perché si tratta delladomenicale in Vaticanola morte di Bergoglio, avvenuta lo scorso Lunedì dell'Angelo, a 7 giorni esatti dall'ultima apparizione pubblica del Pontefice in una piazza gremita, a Pasqua. E perché in qualche modo l'di, uno dei "papabili" italiani e tra i favoriti per succedere a Francesco al Soglio pontificio, ha un valore politico proprio come il ricordo funebre letto dal cardinale decano Re poche ore fa, alle esequie del Santo Padre.

