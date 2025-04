Calciomercato Juventus l’obiettivo per la difesa è conteso anche da quella big spagnola | l’aggiornamento spaventa i bianconeri!

Calciomercato Juventus, quell'obiettivo per la difesa è nel mirino una big spagnola: l'aggiornamento spaventa i bianconeri!C'è un avversaria in più nella corsa che porta a Cristhian Andrey Mosquera. Il difensore del Valencia è un obiettivo del Calciomercato Juventus, ma piace molto anche ne LaLiga.Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio profilo X, il giocatore classe 2004 è un pallino abbastanza consumato dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno già messo gli occhi su di lui e non glieli tolgono di dosso.

