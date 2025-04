Da Bologna a Roma per l' ultimo saluto a Papa Francesco

Bologna e l'Emilia-Romagna hanno risposto con entusiasmo all'ultimo saluto a Papa Francesco. Migliaia di fedeli si sono messi in viaggio verso Roma per partecipare ai funerali del Pontefice, trasformando il pellegrinaggio in una giornata di intensa emozione, fede e comunità.

I funerali di Antonello Fassari a Roma, martedì 8 aprile l’ultimo saluto all’attore romano - I funerali di Antonello Fassari, scomparso a 72 anni nella giornata di sabato 5 aprile, si terranno martedì 8 a Roma, nella Chiesa degli Artisti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco - La parola d’ordine è massima allerta: perché domani Roma diventerà il centro del mondo, con i funerali di Papa Francesco a cui parteciperanno i big dell’Occidente. La macchina della sicurezza si è già attivata nel giorno di Pasquetta, quando l’annuncio della morte del Pontefice ha cominciato a richiamare i fedeli a San Pietro, con le […] The post Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Verso l’ultimo saluto al Papa. Già a Roma 360 ragazzi . E c’è un pullman della diocesi - Domani, alle ore 10, ci saranno i funerali di Papa Francesco. Per andare incontro al desiderio dei fedeli di prendere parte alle esequie in piazza San Pietro, l’arcidiocesi ha previsto un viaggio in pullman che si concretizzerà solo in base alle prenotazioni pervenute entro le 13 di oggi. "La partenza è fissata per le ore 3 dal parcheggio San Decenzio – spiega don Michele Rossini, referente per l’organizzazione –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Da Bologna a Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco - il "popolo di Zuppi" protagonista del Giubileo, tra loro anche il presidente della Regione, Michele de Pascale ... 🔗bolognatoday.it

L’ultimo saluto a Papa Francesco, 4.000 bolognesi a Roma. Ai funerali anche de Pascale - Bologna, 26 aprile 2025 – Il cardinale Matteo Zuppi dopo la visita lampo in Curia è tornato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Ieri, intercettato prima di una riunione con i cardinali, non ha vo ... 🔗msn.com

Bologna ai funerali del Papa. Il pellegrinaggio dei quattromila: "Commossi e contenti di esserci" - Da chi è venuto in treno agli autonomi in auto, fino ai pullman organizzati da Petroniana Viaggi "Tanti giovani e molte emozioni, una giornata che non dimenticheremo mai". Presente anche Casini. 🔗msn.com