Pino Insegno chi è la moglie Alessia Navarro | Un colpo di fulmine sul set

Pino Insegno ha ritrovato la felicità al fianco della moglie Alessia Navarro: dalla loro unione sono arrivati i figli Alessandro e Valerio. Oggi vedremo l'artista romano ospite della nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14 su Raiuno, dove presenterà la nuova edizione di Reazione A Catena. La Navarro è nata a Cori in provincia di Latina nel 1979. Nutre una grande passione per il mondo dello spettacolo che la porta al debutto a teatro prima e poi al cinema. Prima però la donna ha conseguito una laurea in antropologia. Appassionata di viaggi, è stata a lungo tempo in Messico trovano nella figura di Frida Kahlo un riferimento importante. Alessia Navarro e Pino Insegno si sono incontrati sul set del film Un Marito Per Due: un travolgente colpo di fulmine ha portato alla nascita della relazione, che nel 2012 veniva suggellata dalle nozze tenutesi in Campidoglio a Roma, le seconde per l'attore e doppiatore dopo la fine del matrimonio con Roberta Lanfranchi.

