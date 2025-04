Roberta Capua | “I giudici di MasterChef sono stati tremendi con noi vip” poi l’aneddoto su Fabrizio Frizzi

Roberta Capua ricorda la sua partecipazione a Celebrity MasterChef Italia nel 2017: "Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ci giudicavano come se fossimo degli chef, molto severi". Ricorda poi Fabrizio Frizzi, collega scomparso nel 2018. Leggi su Fanpage.it Ospite di CitofonareRai2 in onda domenica 27 aprile,ricorda la sua partecipazione a CelebrityItalia nel 2017: "Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo ci giudicavano come se fossimo degli chef, molto severi". Ricorda poi, collega scomparso nel 2018.

