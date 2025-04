La Promessa Anticipazioni Spagnole | Il Passato Di Curro Torna A Galla!

Curro Torna a La Promesa per vendicare sua sorella: tra scontri, passioni e misteri, il palazzo è una polveriera pronta ad esplodere.Curro riTorna a La Promesa con un obiettivo segreto: scoprire chi ha ucciso sua sorellaIl destino sembra ripetersi tra le mura austere di La Promesa, dove il ritorno di Curro dà il via a un nuovo capitolo, carico di tensione, intrighi e colpi di scena. Ma questa volta, Curro non è Tornato solo per ricominciare da capo: ha un obiettivo preciso e personale, quello di smascherare l’assassino di sua sorella. Per riuscirci, si mimetizza tra il personale di servizio, accettando il ruolo di lacchè, sotto lo sguardo sospettoso e contrariato di Leocadia.Una presenza scomoda e un equilibrio instabileLa decisione di Alonso di permettere a Curro di restare a palazzo come domestico manda in frantumi i piani di Leocadia, che vede in questo gesto una violazione dell’accordo stretto con la Casa Reale. Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Passato Di Curro Torna A Galla! Leggi su Uominiedonnenews.it a La Promesa per vendicare sua sorella: tra scontri, passioni e misteri, il palazzo è una polveriera pronta ad esplodere.ria La Promesa con un obiettivo segreto: scoprire chi ha ucciso sua sorellaIl destino sembra ripetersi tra le mura austere di La Promesa, dove il ritorno didà il via a un nuovo capitolo, carico di tensione, intrighi e colpi di scena. Ma questa volta,non èto solo per ricominciare da capo: ha un obiettivo preciso e personale, quello di smascherare l’assassino di sua sorella. Per riuscirci, si mimetizza tra il personale di servizio, accettando il ruolo di lacchè, sotto lo sguardo sospettoso e contrariato di Leocadia.Una presenza scomoda e un equilibrio instabileLa decisione di Alonso di permettere adi restare a palazzo come domestico manda in frantumi i piani di Leocadia, che vede in questo gesto una violazione dell’accordo stretto con la Casa Reale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana e Cruz fuori dalla Soap ma sono in arrivo nuovi personaggi e nuovi intrighi - La Promessa promette novità agghiaccianti ma anche spettacolari. Nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rete4, alcuni personaggi come Jana e Cruz lasceranno la Soap ma altri, intriganti, arriveranno nelle trame. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà. 🔗comingsoon.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana Varca La Porta Segreta! - Intrighi, tradimenti e rivelazioni sconvolgenti a La Promessa! Jana scopre un segreto che potrebbe cambiare tutto, mentre Cruz è furiosa per l’ennesima sconfitta. Scopri cosa succede! Segreti e intrighi a La Promessa: Jana a un passo dalla verità Nel cuore del palazzo, Jana è determinata a sfruttare ogni dettaglio per ricostruire il suo passato. Sa che dietro quella porta si nasconde qualcosa di cruciale e non ha alcuna intenzione di arrendersi. 🔗uominiedonnenews.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz trema. Leocardia Figueroa è tornata e vuole vendetta! Ecco cosa succederà - Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz sbiancherà nel ritrovarsi davanti una sua vecchia conoscenza: Leocardia Figueroa. Ma chi è questa donna che tanto terrorizzerà la marchesa? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, in arrivo su Rete4. 🔗comingsoon.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il mistero di Vera in La promessa: una bugia nasconde un segreto inaspettato? Anticipazioni Spagnole sve ...; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz trema. Leocardia Figueroa è tornata e vuole vendetta! Ecco cosa succederà; La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana indaga sul passato della mamma, torna Martina; “La Promessa”: anticipazioni e colpi di scena dal 3 al 17 novembre. La decisione di Jana cambia tutto lo scenario. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Promessa, anticipazioni spagnole: Martina va a trovare Cruz in carcere - Martina lascia la tenuta e al ritorno svela di essere andata a trovare la marchesa in prigione, mentre Alonso impedisce le nozze di Catalina e Adriano ... 🔗it.blastingnews.com

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 27 aprile al 3 maggio - Anticipazioni La Promessa su Rete 4 settimana da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025: ecco le trame di tutte le puntate della soap di questa settimana. 🔗gazzetta.it

Trame La Promessa dal 28 aprile – 4 maggio: Jana svela la sua identità - La Promessa anticipazioni 28 aprile - 4 maggio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45. 🔗tvserial.it