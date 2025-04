WWE | Jamie Noble e Kenny Dykstra sono stati i producer del TLC di SmackDown

SmackDown di venerdì, il primo successivo a WrestleMania 41, ha visto come main event un TLC Match valido per il WWE Tag Team Title tra i campioni Street Profits, i DIY e i Motor City Machine Guns. Il match si è rivelato di grande intensità e ricco di azione e ha tenuto incollati allo schermo i fan WWE, tanto da far ritenere che un incontro del genere avrebbe meritato un posto nella card di WM 41.I producer che hanno lavorato al matchSecondo quanto evidenziato da PWInsider, Jamie Noble e Kenny Dykstra (fu uno dei membri della Spirit Squad) sono stati i producer che hanno lavorato al TLC Match visto a SmackDown venerdì. Il match ha regalato momenti di grande intensità e diversi spot che hanno tenuto incollati i fan alla tv. Questo incontro potrebbe rientrare tra i migliori di sempre della storia di SmackDown e, come detto, c'è chi ritiene che avrebbe meritato la cornice di WrestleMania.

