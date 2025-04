Bologna tegola Ndoye | a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan

Bologna di Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno di Dan Ndoye per 2-3 settimane. Per l`attaccante svizzero è a rischio. Leggi su Calciomercato.com Brutte notizie per ildi Vincenzono, che dovrà fare a meno di Danper 2-3 settimane. Per l`attaccante svizzero è a

Altre fonti ne stanno dando notizia

Allerta Rossa a Bologna: Precipitazioni Intense e Rischio Piene - "In questo momento sta entrando su Bologna e sulla collina la precipitazione più intensa: i torrenti sono previsti in rapido innalzamento". Lo comunica il Comune di Bologna sul canale Telegram comunicando alla popolazione che le pattuglie di Polizia locale e la Protezione civile sono sui luoghi più critici. Già per tutta la notte sono stati monitorati fiumi e torrenti. Ai cittadini si raccomanda di non recarsi in garage, cantine, parchi (che sono chiusi su ordinanza oggi insieme alle scuole) e di spostarsi solo se "indispensabile". 🔗quotidiano.net

Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione - (Adnkronos) – Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio a rischio rinvio? Negli scorsi giorni il maltempo si è abbattuto sull'Italia, in particolare sulla Toscana e l'Emilia-Romagna, dove è stata dichiarata allerta rossa. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile e sono […] L'articolo Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ndoye sulle voci di mercato: «Addio Bologna? Non si sa mai. Ecco come sono cambiate le cose rispetto a Thiago Motta» - Ndoye ha voluto commentare così le ultime vicende di mercato legate al Bologna (oltre che al suo futuro importante) Dan Ndoye, attaccante del Bologna, sull’emittente elvetica RMC, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione rivolgendosi anche al mercato. LE PAROLE – «Mi auguro di avere un’altra occasione l’anno prossimo, vorrei sbloccarmi anche in Europa. Le voci di […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, tegola Ndoye: a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan; Bologna, infortunio Ndoye: il sostituto e i tempi di recupero; Infortunio Dan Ndoye, buone notizie per il Bologna: nessuna lesione. Ecco quanto rimarrà fuori; Dan Ndoye, la prima in Champions è a rischio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bologna, tegola Ndoye: a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan - Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno di Dan Ndoye per 2-3 settimane. Per l`attaccante svizzero è a rischio quindi la partecipazione. 🔗calciomercato.com

Lesione muscolare, rischia di saltare la finale di Coppa Italia - Dopo gli esami strumentali, arriva una tegola in vista della finale di Coppa Italia: il giocatore è a rischio per l'atto conclusivo del trofeo domestico. Milan e Bologna, tra mercoledì e giovedì sera, ... 🔗msn.com

Bologna, trattenere Ndoye sarà difficile: il Napoli può riprovarci, occhio al Man United - Trattenere Dan Ndoye per il Bologna a fine stagione sarà sicuramente molto complicato. Il calciatore ha un contratto con i rossoblù valido fino al 2027 con opzione di allungamento per l'anno ... 🔗tuttomercatoweb.com