Ue-Usa von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi | Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama

Tgcom24.mediaset.it - Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi | Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama Leggi su Tgcom24.mediaset.it La Casa Bianca avrebbe messo a punto una tabella di marcia per snellire e velocizzare le trattative sui dazi reciproci

Le notizie più recenti da fonti esterne

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” - L’Unione Europea si trova di fronte a una tempesta commerciale: i nuovi dazi statunitensi, ormai imminenti, minacciano di squilibrare i rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Tra appelli alla trattativa e ipotesi di controffensive mirate, i leader europei cercano la strategia giusta per non soccombere alla pressione americana. Urso: “Basta rincorrere gli Usa, l’Europa […] L'articolo Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ucraina, von der Leyen “Bene notizia proposta di un cessate il fuoco” - ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore le notizie odierne da Gedda sui colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, tra cui la proposta di un accordo di cessate il fuoco e la ripresa della condivisione di informazioni di intelligence e dell'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Si tratta di uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina. 🔗iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

Ue, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi; Von der Leyen incassa la stretta di mano con Trump: “Presto il summit Usa-Ue”; Ue, possibile incontro von der Leyen-Trump sabato a Roma; Meloni, contatti con Trump e von der Leyen. Irritazione per i funzionari Ue che hanno cercato «scorciatoie». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi | Il presidente Usa vuole transito gratuito nei canali di Suez e Panama - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump, in un breve scambio a margine dei funerali di Papa Francesco, "hanno concordato di incontrarsi". Prima d ... 🔗msn.com

Von der Leyen, concordato un incontro con Trump. Stretta di mano a San Pietro - Avverrà nelle prossime settimane. Dazi e Ucraina i temi. La presidente della Commissione europea vede Zelensky ... 🔗repubblica.it

Ue-Usa, tutti i fronti aperti di una relazione non più così speciale - Commercio, sicurezza, tecnologia: sono almeno tre i grandi fronti in cui, dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Unione Europea e Stati Uniti si sono trovati sempre più distanti, in ... 🔗tg24.sky.it