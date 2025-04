Flavio Cobolli non spicca il volo a Madrid | sconfitta in due set con Nakashima

Flavio Cobolli non riesce a sfruttare l’occasione e si ferma al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano è stato sconfitto in due set dall’americano Brandon Nakashima in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sicuramente ci sono dei rimpianti per l’azzurro, visto che il match di oggi era una bella chance per raggiungere gli ottavi in un 1000. Purtroppo Cobolli è stato anche un po’ frenato da qualche problema respiratorio, avuto nel corso del primo set.Nakashima ha concluso con quattro ace contro il solo dell’azzurro, che ha invece commesso quattro doppi falli. Tanti purtroppo gli errori non forzati da parte di Cobolli (37) rispetto a quelli dell’americano (19): Cobolli ha chiuso con un vincente in più dell’avversario (19 contro 18). Oasport.it - Flavio Cobolli non spicca il volo a Madrid: sconfitta in due set con Nakashima Leggi su Oasport.it non riesce a sfruttare l’occasione e si ferma al terzo turno del Masters 1000 di. Il tennista romano è stato sconfitto in due set dall’americano Brandonin due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sicuramente ci sono dei rimpianti per l’azzurro, visto che il match di oggi era una bella chance per raggiungere gli ottavi in un 1000. Purtroppoè stato anche un po’ frenato da qualche problema respiratorio, avuto nel corso del primo set.ha concluso con quattro ace contro il solo dell’azzurro, che ha invece commesso quattro doppi falli. Tanti purtroppo gli errori non forzati da parte di(37) rispetto a quelli dell’americano (19):ha chiuso con un vincente in più dell’avversario (19 contro 18).

