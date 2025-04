Cade e batte la testa durante un' escursione | soccorsi con l' elicottero

soccorsi di una persona anziana in una zona impervia sui sentieri intorno a San Fruttuoso di Camogli poco prima di mezzogiorno di domenica 27 aprile 2025.L'uomo è caduto e ha battuto la testa, così è stato lanciato l'allarme con invio in zona, da parte del 118, di vari. Genovatoday.it - Cade e batte la testa durante un'escursione: soccorsi con l'elicottero Leggi su Genovatoday.it Mobilitazioni per idi una persona anziana in una zona impervia sui sentieri intorno a San Fruttuoso di Camogli poco prima di mezzogiorno di domenica 27 aprile 2025.L'uomo è caduto e ha battuto la, così è stato lanciato l'allarme con invio in zona, da parte del 118, di vari.

