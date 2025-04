Doppio magnifico bacio celeste nel cielo del 29 aprile | a che ora vedere i fenomeni astronomici

aprile il cielo sarà impreziosito da una doppia congiunzione astrale: l'incontro tra Venere e Saturno a ridosso dell'alba e quello tra la falce di Luna e le Pleiadi dopo il tramonto. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi gli spettacoli astronomici. Leggi su Fanpage.it Il 29ilsarà impreziosito da una doppia congiunzione astrale: l'incontro tra Venere e Saturno a ridosso dell'alba e quello tra la falce di Luna e le Pleiadi dopo il tramonto. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi gli spettacoli

Domenica 9 febbraio magnifico bacio tra Luna e Marte nel cuore dei Gemelli: a che ora vedere la congiunzione - La sera di domenica 9 febbraio il cielo sarà impreziosito da una splendida congiunzione astrale tra la Luna quasi piena e Marte. I due oggetti saranno così vicini quasi da toccarsi. A che ora vederle il bacio celeste e come riconoscere il Pianeta Rosso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il 5 marzo splendido bacio celeste tra Giove, Luna e Pleiadi nei cieli italiani: a che ora vederlo - Dopo il tramonto del 5 marzo i cieli italiani saranno impreziositi da una splendida congiunzione astrale tra Giove, Luna e Pleiadi. A che ora vedere il fenomeno celeste e come riconoscere stelle e pianeti nel firmamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Doppio magnifico bacio celeste nel cielo del 29 aprile: a che ora vedere i fenomeni astronomici - Il 29 aprile il cielo sarà impreziosito da una doppia congiunzione astrale: l'incontro tra Venere e Saturno a ridosso dell'alba e quello tra la falce ... 🔗fanpage.it

Il bacio celeste: la luna piena e spica si incontrano nel cielo - In quella notte, la luna piena si avvicinerà visivamente alla stella Spica, dando vita a un fenomeno noto come “bacio celeste”. Questo incontro, pur non comportando alcuna interazione fisica tra i due ... 🔗viaggiamo.it

In arrivo il magnifico triangolo di Pasqua nel cielo: quando vedere il bacio dei tre pianeti - Nella settimana di Pasqua il cielo sarà impreziosito da un magnifico triangolo celeste ai cui vertici si troveranno tre pianeti: Mercurio, Venere e Saturno ... 🔗fanpage.it