Iran devastante esplosione al porto di Bandar Abbas | diversi morti e centinaia di feriti

Tgcom24.mediaset.it - Iran, devastante esplosione al porto di Bandar Abbas: diversi morti e centinaia di feriti Leggi su Tgcom24.mediaset.it Israele nega coinvolgimento; le autorità valutano l’ipotesi di un incidente legato a un carico cinese di carburante missilistico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Iran, devastante esplosione al porto di Bandar Abbas: diversi morti e centinaia di feriti - Israele nega coinvolgimento; le autorità valutano l’ipotesi di un incidente legato a un carico cinese di carburante missilistico 🔗tgcom24.mediaset.it

Iran, il momento della devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee: le immagini - Sono almeno quattro i morti e oltre 500 feriti dopo la potente esplosione avvenuta per cause ancora sconosciute nel porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nella provincia dell’Iran meridionale di Hormozgan. Lo ha riferito il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggio della Mezzaluna Rossa iraniana, Babak Mahmoud, alla tv di Stato di Teheran. La Compagnia Nazionale Iraniana di Raffinazione e Distribuzione del Petrolio ha dichiarato in un comunicato che l’esplosione non è collegata alle raffinerie, ai depositi di carburante o all’azienda. 🔗ilfattoquotidiano.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Iran, devastante esplosione al porto di Bandar Abass; Iran, devastante esplosione a Bandar Abbas; Hamas propone il rilascio di tutti gli ostaggi per una tregua di 5 anni - Aggiornamento del 26 Aprile delle ore 23:20; Iran, il momento dell’esplosione nel porto di Shahid Rajaee: le immagini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Iran, devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee: almeno 14 vittime e 750 feriti, fiamme incontrollabili - Un incendio in un deposito di materiali pericolosi al porto iraniano di Shahid Rajaee crea una crisi umanitaria e geopolitica mentre le delegazioni USA e Iran trattano il programma nucleare. Le autori ... 🔗rainews.it

Iran, esplosione nel porto di Shahid Rajaee: almeno 25 morti e 750 feriti - Una colonna di fumo nero ha oscurato il cielo di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, dopo una devastante esplosione che ha scosso il porto di Shahid Rajaee, il principale snodo commerciale del Paese. Sec ... 🔗msn.com

Iran, esplosione porto di Bandar Abbas: bilancio sale a 28 morti - Secondo il Nyt ci sarebbe il componente del combustibile solidoo per missili dietro alla devastante esplosione a Bandar Abbas ... 🔗adnkronos.com