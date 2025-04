Deltaplano precipita in provincia di Latina si cerca il pilota disperso

pilota di un Deltaplano precipitato al suolo stamattina in provincia di Latina. Leggi su Fanpage.it Sono in corso le ricerche deldi unto al suolo stamattina indi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le notizie più importanti di oggi 6 aprile 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco il riepilogo di questa domenica 6 aprile 2025 attraverso il racconto dei principali fatti che hanno interessato il territorio pontino e le zone limitrofe. - Dall'aggressione a Berman all'esonero di Boscaglia, è il giorno delle reazioni al sabato... 🔗latinatoday.it

Precipita per diversi metri durante un’arrampicata lungo una falesia: uomo di 44 anni recuperato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Bassiano e trasferito in elicottero al Goretti di Latina - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 nella zona della falesia di Bassiano, in provincia di Latina. Un uomo di 44 anni è caduto durante un’arrampicata, riportando traumi significativi. L’intervento tempestivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ha permesso di soccorrere l’infortunato e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie. 🔗dayitalianews.com

Terremoto nel Lazio: segnalata scossa tra 4.6 e 5.1 nella provincia di Latina. Ma è un errore di sistema - Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi la provincia di Latina, con una magnitudo stimata tra 4.6 e 5.1. A renderlo noto l'INGV, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Ma si è trattato di un errore. Secondo quanto riportato sul sito, la magnitudo della scossa registrata dai sismografi dell'osservatorio sarebbe stata compresa fra i 4.6 e i 5.1 e la scossa avvertita alle ore 8.11 nella. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Deltaplano precipita in provincia di Latina, si cerca il pilota disperso; Precipita un deltaplano, sono in corso le ricerche del pilota disperso; Tragedia sfiorata al lido di Minturno: velivolo precipita in mare; Incidente col parapendio a Norma: soccorso un uomo con l’eliambulanza, è grave. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Precipita un deltaplano, sono in corso le ricerche del pilota disperso - L'incidente in località Gricilli tra i comuni di Sezze e Pontinia, vigili del fuoco e carabinieri battono la zona ... 🔗latinaoggi.eu

Deltaplano precipita in fase di atterraggio, l’impatto è fatale: due morti nel Pisano - "Siamo sempre stati e continueremo a essere garantisti, ma già l’arresto dell’ex presidente della Provincia di Salerno ... del Comune di Aprilia (Latina), già sciolto ai sensi dell ... 🔗ilfattoquotidiano.it