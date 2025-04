Cina | evento culturale nei campi terrazzati a Congjiang

evento culturale nei campi terrazzati della contea di Congjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 26 aprile 2025. Qui si sono svolti diversi eventi culturali per mostrare l’agricoltura tradizionale locale e i colorati costumi etnici. Ragazze vestite con costumi etnici partecipano a un evento culturale nella contea di Congjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 26 aprile 2025. Qui si sono svolti diversi eventi culturali per mostrare l’agricoltura tradizionale locale e i colorati costumi etnici. Una sfilata di moda si tiene durante un evento culturale nei campi terrazzati della contea di Congjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 26 aprile 2025. Romadailynews.it - Cina: evento culturale nei campi terrazzati a Congjiang Leggi su Romadailynews.it Gli abitanti di un villaggio partecipano a unneidella contea di, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della, il 26 aprile 2025. Qui si sono svolti diversi eventi culturali per mostrare l’agricoltura tradizionale locale e i colorati costumi etnici. Ragazze vestite con costumi etnici partecipano a unnella contea di, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della, il 26 aprile 2025. Qui si sono svolti diversi eventi culturali per mostrare l’agricoltura tradizionale locale e i colorati costumi etnici. Una sfilata di moda si tiene durante unneidella contea di, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della, il 26 aprile 2025.

Cina: ministro Esteri visitera’ Regno Unito e Irlanda, partecipera’ a 61ma MSC e ministeriale G20, presiedera’ evento alto livello Consiglio di sicurezza ONU - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ il Regno Unito e co-presiedera’ il decimo Dialogo strategico Cina-Regno Unito, visitera’ l’Irlanda e partecipera’ alla 61esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC) in Germania dal 12 al 17 febbraio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Alla MSC, Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), prendera’ la parola a un evento dedicato alla Cina per esporre la posizione del Paese sulle principali questioni internazionali alla luce del tema della ... 🔗romadailynews.it

Cina: campi di fiori di colza nel Guizhou - Una foto aerea scattata il 22 marzo 2025 mostra i fiori di colza in piena fioritura nel villaggio di Dibo della cittadina di Mugang, nella citta’ di Liupanshui, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou. Piu’ di 1.000 ettari di fiori di colza sono in piena fioritura a Mugang. Una turista posa per le foto in un campo di fiori di colza nel villaggio di Wayao della cittadina di Mugang, nella citta’ di Liupanshui, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, il 22 marzo 2025. 🔗romadailynews.it

Cina: Shanghai, scuola serale diventa salone culturale per stranieri - In una scuola serale sull’arte del te’ a Shanghai, molti studenti internazionali si riuniscono per approfondire la propria comprensione della storia e dell’etichetta legate alla cultura del te’ cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6086883/6086883/2025-04-11/cina-shanghai-scuola-serale-diventa-salone-culturale-per-stranieri Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Campi Bisenzio celebra il Capodanno Cinese: un ponte tra culture e tradizioni; Il Capodanno Cinese: tradizioni, simboli e celebrazioni. L'anno del Serpente, gli eventi; Cina-Italia: patrimonio culturale immateriale del Guizhou brilla a Milano Design Week (2); Capodanno Cinese: colori, tradizione e comunità in festa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: svelate principali scoperte archeologiche nazionali per 2024 - La Cina oggi ha rivelato un elenco di nuove scoperte archeologiche come sue top 10 scoperte per il 2024. I progetti selezionati abbracciano campi diversi ... 🔗romadailynews.it

Cina-Italia: patrimonio culturale immateriale del Guizhou brilla a Milano Design Week - Trentaquattro opere di design provenienti dalla Guizhou Industrial Design City, nel sud-ovest della Cina ... una narrazione culturale unica a questo gala del design globale. In qualità di trendsetter ... 🔗elivebrescia.tv

Cina: Nyingchi celebra festa turistica-culturale di fiori di pesco - Delle persone assistono a una sfilata del festival turistico e culturale dei fiori di pesco a Nyingchi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, ieri 3 aprile 2025. Il festival ha ... 🔗elivebrescia.tv