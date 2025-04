Triplice omicidio a Monreale dopo lite le videonews del nostro inviato

Triplice omicidio a Monreale, in provincia di Palermo, dopo una lite con sparatoria costata la vita a tre giovani. Aperta un indagine sul caso. Decine e decine di persone erano presenti sul luogo e sono state raccolte diverse testimonianze. Gli aggiornamenti dalla nostra invita Elvira Terranova

(Adnkronos) – Triplice omicidio a Monreale, in provincia di Palermo, dopo una lite con sparatoria costata la vita a tre giovani. Aperta un indagine sul caso. Decine e decine di persone erano presenti sul luogo e sono state raccolte diverse testimonianze. Gli aggiornamenti dalla nostra invita Elvira Terranova

Monreale piange la scomparsa di tre giovani vite, brutalmente interrotte da una sparatoria avvenuta nella notte. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti nel tragico evento che ha sconvolto la comunità. Andre Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. Il sindaco Alberto Arcidiacono, immediatamente informato dell'accaduto, si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza

"In pochi istanti non è capito più niente. Tavolini che volavano per aria, gente che gridava, ragazzine impaurite che piangevano a dirotto. E ancora bottiglie che venivano lanciate. E' stato orribile...". A dirlo è un ragazzo che nella notte ha assistito alla rissa, scoppiata nel centro di

Il racconto di un giovane che ha assistito alla rissa scoppiata a due passi dal Duomo e sfociata nella sparatoria mortale. "Ho sentito le urla, le bottiglie che si rompevano e poi gli spari. E' stato

È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo di 23 anni